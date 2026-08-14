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Непомнящий: у «Локомотива» был момент, когда уходили Глушенков, Дзюба — клуб не рухнул

Непомнящий: у «Локомотива» был момент, когда уходили Глушенков, Дзюба — клуб не рухнул
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о московском «Локомотиве» в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. После трёх туров чемпионата России железнодорожники, набрав два очка, занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар».

«У «Локомотива» был момент, когда уходили Глушенков, Дзюба, потом Тикнизян — ничего, клуб не рухнул, пришли другие. Не знаю, хорошо это или плохо. Если решать задачу борьбы за титулы, стабильность в составе — самое главное. Если рассматривать другие категории, то это уже другой разговор», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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