Каладзе — о Хвиче и «Реале»: «ПСЖ» на сегодняшний день более сильная команда

Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе высказался о слухах, связывающих вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с переходом в мадридский «Реал».

— Я понимаю, что вокруг Хвичи много разговоров, Каха, а одна из самых популярных тем — это будущее Хвичи. Потому что из года в год говорят про мадридский «Реал». На ваш взгляд, карьера Кварацхелии — это финальная точка в «Реале» или всё же стать легендой для «ПСЖ»?

— Если мы посмотрим, да, «Реал» Мадрид свободно может взять… Просто на сегодняшний день «ПСЖ» играет в более красивый футбол. И является более сильной командой, чем «Реал». На сегодняшний день. Но если посмотрим историю, естественно, «Реал» — королевский клуб, одна из лучших команд в истории. Поэтому, если у него получится перейти в «Реал» Мадрид, мы все будем только рады за него. И не просто перейти, там тоже нужно добиться новых достижений, выиграть Лигу чемпионов. Тогда да. Но на сегодняшний день мне очень нравится, как играет «ПСЖ». Луис Энрике у них… Гений, — сказал Каладзе в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».