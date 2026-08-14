Олег Кононов: «Локомотив» переживает нелёгкие времена, но не надо драматизировать

Бывший главный тренер «Спартака» и «Торпедо» Олег Кононов высказался о московском «Локомотиве» в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. После трёх туров чемпионата России железнодорожники, набрав два очка, занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Локомотив» сейчас переживает нелёгкие времена, но не надо драматизировать. Я смотрел их игры. Футболисты отдают все силы в матчах. Нет равнодушных на поле. Видно, что команда очень хочет победить. Безусловно, сказались трансферы на выход ведущих игроков клуба и травма Комличенко. Думаю, руководство клуба, тренерский штаб и игроки всё исправят в ближайших турах. Хочу пожелать клубу единства и терпения. И победы придут», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.