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Дарвин Нуньес переходит в «Трабзонспор», форвард прилетит в Турцию завтра — Тавольери

Дарвин Нуньес переходит в «Трабзонспор», форвард прилетит в Турцию завтра — Тавольери
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес близок к переходу в турецкий «Трабзонспор». Как сообщает инсайдер Саша Тавольери в соцсети X, клуб из Трабзона выиграл конкуренцию за футболиста у стамбульского «Бешикташа».

По данным источника, Нуньес прибудет в Турцию завтра, 15 августа. Сообщается, что уругваец присоединится к новой команде на условиях аренды сроком на один сезон.

Ранее «Трабзонспор» объявил о трансфере другого экс-форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на правах свободного агента. «Бешикташ», которому также приписывали интерес к Нуньесу, усилился экс-форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

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