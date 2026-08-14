Матч сборных России и Ирана зачтут в рейтинг ФИФА

Товарищеский матч сборных России и Ирана будет зачтён в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщили в РФС. Игра пройдёт 29 сентября в Казани.

«Матч сборных России и Ирана пойдёт в рейтинг ФИФА», — приводит слова неназванного представителя РФС «РИА Новости Спорт».

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. Сборная Ирана является участником чемпионата мира — 2026. В трёх матчах группового этапа турнира иранцы добились трёх ничьих — с Новой Зеландией (2:2), Бельгией (0:0) и Египтом (1:1).