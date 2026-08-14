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«Галатасарай» предложил «Локомотиву» € 28 млн за Батракова, с игроком согласован контракт

«Галатасарай» предложил «Локомотиву» € 28 млн за Батракова, с игроком согласован контракт
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«Галатасарай» сделал официальное предложение «Локомотиву» о приобретении полузащитника Алексея Батракова в размере € 25 млн плюс € 3 млн в виде бонусов. С самим футболистом турецкий клуб согласовал условия личного соглашения. Об этом сообщает известный журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х. По данным источника, сейчас «Галатасарай» ожидает ответа на своё предложение.

21-летний Батраков — выпускник академии «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл четыре матча на клубном уровне и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн.

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