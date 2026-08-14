Ванья Дркушич из «Зенита» прибыл в Барселону для завершения перехода в «Эспаньол» — Варгас

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Словении Ванья Дркушич прибыл в Барселону для завершения своего трансфера в «Эспаньол». Как сообщает инсайдер Бруно Варгас в соцсети X, футболист близок к официальному объявлению о переходе.

Ранее агент Младен Ратковица, представляющий интересы Дркушича, подтвердил информацию о переговорах с «Эспаньолом». Интерес к игроку также приписывали греческому ПАОКу. Агент заявил, что в обоих случаях речь идёт об аренде с последующим выкупом.

Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи» в августе 2024-го, после чего был отдан в аренду сербской «Црвене Звезде» до конца календарного года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 5 млн.