«Сейчас лучше на улицу не выходить». Тренер «Крыльев» о реакции болельщиков на результаты

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов ответил на вопрос о своей возросшей узнаваемости в Самаре, а также рассказал, как болельщики реагируют на результаты команды. В трёх турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги у самарцев две ничьи и поражение.

«Узнаваемость [в городе] есть. Когда мы с семьёй приходим в ресторан, там меня узнают. Это, конечно, приятно, но я понимаю, что всё зависит от результата [команды]. Каждую неделю нужно доказывать. Нам нужно делать свою работу так, чтобы не стыдно было появляться в городе.

Очень требовательный болельщик в городе, очень хорошо относится к футболу. Ему приятно видеть позитивные изменения в команде. Конечно же, все ждут результатов, и мы зависим от этого. Когда побеждали, было много хвалебных слов, но сейчас лучше на улицу не выходить и работать на базе», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».