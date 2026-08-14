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«Сейчас лучше на улицу не выходить». Тренер «Крыльев» о реакции болельщиков на результаты

«Сейчас лучше на улицу не выходить». Тренер «Крыльев» о реакции болельщиков на результаты
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Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов ответил на вопрос о своей возросшей узнаваемости в Самаре, а также рассказал, как болельщики реагируют на результаты команды. В трёх турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги у самарцев две ничьи и поражение.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

«Узнаваемость [в городе] есть. Когда мы с семьёй приходим в ресторан, там меня узнают. Это, конечно, приятно, но я понимаю, что всё зависит от результата [команды]. Каждую неделю нужно доказывать. Нам нужно делать свою работу так, чтобы не стыдно было появляться в городе.

Очень требовательный болельщик в городе, очень хорошо относится к футболу. Ему приятно видеть позитивные изменения в команде. Конечно же, все ждут результатов, и мы зависим от этого. Когда побеждали, было много хвалебных слов, но сейчас лучше на улицу не выходить и работать на базе», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

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