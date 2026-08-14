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Альварес признал, что слова о желании перейти в «Барселону» были ошибкой — Cadena SER

Альварес признал, что слова о желании перейти в «Барселону» были ошибкой — Cadena SER
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Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес извинился перед партнёрами по команде за слова о желании покинуть клуб. Как сообщает издание Cadena SER, аргентинец признал, что его заявление о намерении сменить команду на фоне интереса «Барселоны» было ошибкой.

По данным источника, Альварес признал свою неправоту в разговоре с одноклубниками как по существу, так и по форме, а также заявил, что его преданность «Атлетико» превыше всего. По версии издания, нападающий, похоже, начал смиряться с ситуацией на фоне затянувшихся переговоров с «Барселоной».

Отмечается, что заявление Альвареса исключает любые возможные акты бунта в случае отказа «Атлетико» от переговоров с «Барселоной». Однако это не означает, что у футболиста пропало желание покинуть Мадрид.

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