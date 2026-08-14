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Тренер «Ман Сити» Мареска высказался о значимости матча за Суперкубок Англии с «Арсеналом»

Тренер «Ман Сити» Мареска высказался о значимости матча за Суперкубок Англии с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о предстоящем матче за Суперкубок Англии с «Арсеналом». Встреча состоится в воскресенье, 16 августа.

Суперкубок Англии — 2026 . Финал
16 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня лично это трофей. Когда в финале разыгрывается трофей, стремишься выиграть игру, а не выходишь на товарищеский матч. Мы хотим изо всех сил постараться завоевать первый трофей.

«Арсенал» показал за последние несколько лет, что они всегда были в числе претендентов. Это фантастическая команда, хорошо управляемая, с отличным тренером Микелем [Артетой], и в прошлом году они выиграли Премьер-лигу. Но мы — «Сити», мы хотим быть рядом», — приводит слова Марески Sky Sports.

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