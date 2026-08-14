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«Сочи» просит у «Спартака» 500 млн рублей за вратаря Дёгтева

«Сочи» просит у «Спартака» 500 млн рублей за вратаря Дёгтева
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«Сочи» запросил у «Спартака» 500 млн рублей за вратаря Александра Дёгтева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Запрошенная сумма рискует сорвать сделку, несмотря на то что боссы сочинского клуба пообещали Дёгтеву, что продадут его в «Спартак» за 250 млн рублей.

21-летний Дёгтев играет за «Сочи» с января 2024 года. В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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