Тренер «Ман Сити» Мареска не стал комментировать возможные переговоры по Энцо Фернандесу

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о возможном переходе аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из «Челси».

«Я должен дать вам тот же ответ, который был в самый первый день. Он всегда будет таким же. Это игрок из другого клуба, и я не думаю, что правильно говорить о других игроках. Я не собираюсь ничего говорить об игроках, которые не с нами», — приводит слова Марески Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил «Челси» € 120 млн за переход Энцо Фернандеса.

В сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги 25-летний Энцо Фернандес провёл 36 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету 10 игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов.