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Писарев о Кривцове из «Краснодара»: талант, помноженный на здоровый пофигизм, таких любят

Писарев о Кривцове из «Краснодара»: талант, помноженный на здоровый пофигизм, таких любят
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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о прогрессе полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова. В трёх стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги футболист отметился тремя голами и результативной передачей.

«Лидерство должно его изменить. И на поле тоже. Но я думаю, вот таких всегда любили. Именно вот таких футболистов болельщики любят больше, потому что он непредсказуемый.

Талант, помноженный на здоровый пофигизм. Когда он выходит, он не боится ответственности. Он горит на поле, то есть он сам иногда в следующую секунду не знает, что он сделает», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

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