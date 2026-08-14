Бубнов ответил Слуцкому относительно Сергея Пиняева из «Локомотива»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с критикой тренера Леонида Слуцкого в адрес полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Слуцкий вообще ничего не сказал о его дриблинге. Он только о его скорости [говорил], мол, скорость бестолковая, он неправильные решения принимает, всё такое. Скорость не бестолковая у него. Он как раз на этой скорости очень хорошо дриблингом владеет. И его один в один оставлять нельзя, он в любой момент может и штрафные, и пенальти сделать, и всё что угодно. И выйти на ударную позицию. Потом, когда он бьёт, а бьёт он с двух ног, он не всегда бьёт мимо, и в створ попадает, и удары блокирует. Поэтому в этом плане он сейчас самый острый игрок. Он и голевые отдаёт, другие не забивают просто. Поэтому это игрок не такого… Не высокого уровня, но для российской лиги — высокого уровня. Моментов в матче с «Акроном» было немного, но большинство из них создавал-то Пиняев. Я как про Мостового Андрея говорю, так и здесь: поставь его сейчас на трансфер, и все команды, которые будут бороться за чемпионство, его возьмут. Даже «Зенит» возьмёт», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».