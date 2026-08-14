15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил Слуцкому относительно Сергея Пиняева из «Локомотива»

Бубнов ответил Слуцкому относительно Сергея Пиняева из «Локомотива»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с критикой тренера Леонида Слуцкого в адрес полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Слуцкий вообще ничего не сказал о его дриблинге. Он только о его скорости [говорил], мол, скорость бестолковая, он неправильные решения принимает, всё такое. Скорость не бестолковая у него. Он как раз на этой скорости очень хорошо дриблингом владеет. И его один в один оставлять нельзя, он в любой момент может и штрафные, и пенальти сделать, и всё что угодно. И выйти на ударную позицию. Потом, когда он бьёт, а бьёт он с двух ног, он не всегда бьёт мимо, и в створ попадает, и удары блокирует. Поэтому в этом плане он сейчас самый острый игрок. Он и голевые отдаёт, другие не забивают просто. Поэтому это игрок не такого… Не высокого уровня, но для российской лиги — высокого уровня. Моментов в матче с «Акроном» было немного, но большинство из них создавал-то Пиняев. Я как про Мостового Андрея говорю, так и здесь: поставь его сейчас на трансфер, и все команды, которые будут бороться за чемпионство, его возьмут. Даже «Зенит» возьмёт», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов: «Оренбург» понимает, что «Локомотив» дома надо обязательно прибивать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android