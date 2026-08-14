Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Риммер ушёл из жизни

Английский бывший голкипер Джимми Риммер умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба сборной Англии в социальной сети Х.

«Покойся с миром, Джимми Риммер. Победитель Кубка европейских чемпионов Джимми однажды сыграл за сборную Англии, дебютировав в матче с Италией в 1976 году», — написано в сообщении.

Во время игровой карьеры Джимми Риммер выступал за английские «Манчестер Юнайтед», «Суонси Сити», «Арсенал», «Астон Виллу» и «Лутон Таун». Он стал обладателем Кубка европейских чемпионов (1968) с «Манчестер Юнайтед», а также выигрывал Первый дивизион Футбольной лиги Англии (1980/1981), Суперкубок Англии (1981), Кубок европейских чемпионов (1982) и Суперкубок Европы (1982) с «Астон Виллой».