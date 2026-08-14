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Булатов объяснил, почему «Крылья Советов» не хотят подписывать Дзюбу

Булатов объяснил, почему «Крылья Советов» не хотят подписывать Дзюбу
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Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов объяснил, почему самарский клуб не рассматривает возможность подписания экс-форварда сборной России Артёма Дзюбы. 37-летний нападающий летом покинул тольяттинский «Акрон» в статусе свободного агента.

«Он большой футболист. Слишком большой в плане того, что под свой стиль подгибает всю команду. У нас немного другой стиль игры, мы хотим быть другими и ищем центрального форварда другого плана», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

В трёх стартовых турах «Крылья Советов» набрали два очка. Самарцы сыграли вничью с московскими «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1), а также уступили калининградской «Балтике» (0:2).

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