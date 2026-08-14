«Мурашки». Форвард «Родины» Гарибян — об эмоциях после дубля «Зениту»

Нападающий московской «Родины» Артур Гарибян рассказал, как отреагировала команда на его два забитых мяча в ворота «Зенита» в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ. Дубль Гарибяна принёс «Родине» победу — 2:1.

— Что происходило в раздевалке после дубля?

— Иду по «Газпром Арене» — она огромная, пока дойдёшь до раздевалки, устанешь. Вижу: весь персонал стоит у входа, а внутри — необычная тишина, я даже засомневался. Оказалось, все ждали меня. Я зашёл именно в тот момент, когда тренер начал говорить, — все встали, начали кричать, аплодировать, радоваться. Мурашки!

— После матча ты сказал, что нет смысла бороться за выживание — «за выживание борются слабые, а мы не слабые». Не боишься, что эти слова аукнутся в конце сезона?

— Не хочу отказываться от своих слов — говорю, что думаю. Я правда не считаю нас слабыми, — приводит слова Гарибяна Sport24.