15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мурашки». Форвард «Родины» Гарибян — об эмоциях после дубля «Зениту»

«Мурашки». Форвард «Родины» Гарибян — об эмоциях после дубля «Зениту»
Комментарии

Нападающий московской «Родины» Артур Гарибян рассказал, как отреагировала команда на его два забитых мяча в ворота «Зенита» в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ. Дубль Гарибяна принёс «Родине» победу — 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

— Что происходило в раздевалке после дубля?
— Иду по «Газпром Арене» — она огромная, пока дойдёшь до раздевалки, устанешь. Вижу: весь персонал стоит у входа, а внутри — необычная тишина, я даже засомневался. Оказалось, все ждали меня. Я зашёл именно в тот момент, когда тренер начал говорить, — все встали, начали кричать, аплодировать, радоваться. Мурашки!

— После матча ты сказал, что нет смысла бороться за выживание — «за выживание борются слабые, а мы не слабые». Не боишься, что эти слова аукнутся в конце сезона?
— Не хочу отказываться от своих слов — говорю, что думаю. Я правда не считаю нас слабыми, — приводит слова Гарибяна Sport24.

Материалы по теме
Бубнов ответил Слуцкому относительно Сергея Пиняева из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android