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Глава РЖД Белозёров 15 августа обсудит возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»

Глава РЖД Белозёров 15 августа обсудит возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
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Глава РЖД Олег Белозёров планирует приехать на базу «Локомотива» 15 августа, чтобы обсудить трансфер полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Именно руководство РЖД примет окончательное решение по трансферу полузащитника.

Ранее сообщалось, что стамбульцы сделали железнодорожникам официальное предложение по футболисту в размере € 25 млн плюс € 3 млн в виде бонусов. С самим Батраковым турецкий клуб согласовал условия личного контракта.

В сезоне-2026/2027 у Батракова четыре матча за клуб. В них футболист отметился одной результативной передачей.

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