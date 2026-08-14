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Де Йонг: самое тяжёлое было узнать, что травма оказалась серьёзнее, чем мы ожидали

Де Йонг: самое тяжёлое было узнать, что травма оказалась серьёзнее, чем мы ожидали
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Нидерландский полузащитник испанской «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своём восстановлении. Ранее «Барселона» сообщала, что де Йонг получил травму боковой связки колена во время чемпионата мира 2026 года.

— Я очень расстроен. Больше всего мне нравится играть в футбол, и невозможность делать это очень сильно меня огорчает. Мне очень не повезло с травмой, потому что это был несчастный случай. Самое тяжёлое было узнать потом, что травма оказалась серьёзнее, чем мы ожидали. Никто этого не ожидал, и теперь мне нужно сосредоточиться на восстановлении. Всё, чего я хочу, это снова играть.

— На каком этапе восстановления вы сейчас находитесь?
— Сейчас я работаю с тренерами по физической подготовке. Мы разработали план, который устраивает всех.

Я просто хочу сосредоточиться на своём выздоровлении. Я делаю всё, что могу, чтобы быть в хорошей физической форме: слежу за своим питанием, отдыхом и всем остальным, что в моих руках. Прямо сейчас я делаю всё необходимое, чтобы вернуться в хорошую форму и как можно скорее, — приводит слова де Йонга официальный сайт «Барселоны».

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