Альберт Риера сменил Деяна Станковича в должности главного тренера «Црвены Звезды»

Пресс-служба белградской «Црвены Звезды» объявила о назначении Альберта Риеры на должность главного тренера первой команды. Специалист подписал контракт на два года. Ранее «Црвена» сообщала, что возглавлявший команду Деян Станкович оставил свой пост.

«Црвена Звезда» информирует, что новым тренером нашего клуба становится испанский специалист Альберт Риера, подписавший двухлетний контракт. Мы приветствуем Риеру и верим, что в ближайшие годы он будет добиваться больших успехов вместе с нашей командой!» — сказано в сообщении пресс-службы «Црвены Звезды».

Риера ранее тренировал словенский «Целе» и немецкий «Айнтрахт».