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«Галатасарай» предложил за Батракова € 25 млн с разбивкой на пять лет

«Галатасарай» предложил за Батракова € 25 млн с разбивкой на пять лет
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«Галатасарай» улучшил своё предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Батракова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб предложил € 25 млн с разбивкой на пять лет по € 5 млн каждый год.

Ранее инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщал, что «Галатасарай» уже согласовал условия личного соглашения с Батраковым. Алексей — выпускник академии «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл четыре матча на клубном уровне и сделал одну результативную передачу.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн.

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