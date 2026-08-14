Карпукас не попал в заявку «Локомотива» на матч РПЛ, его связывают с переходом в «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас не попал в заявку железнодорожников на матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во всех трёх предыдущих матчах красно-зелёных в РПЛ Карпукас выходил на поле в стартовом составе, а в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.) появился в игре сразу после перерыва.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет санкт-петербургский «Зенит».