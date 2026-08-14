15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпукас не попал в заявку «Локомотива» на матч РПЛ, его связывают с переходом в «Зенит»

Карпукас не попал в заявку «Локомотива» на матч РПЛ, его связывают с переходом в «Зенит»
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас не попал в заявку железнодорожников на матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во всех трёх предыдущих матчах красно-зелёных в РПЛ Карпукас выходил на поле в стартовом составе, а в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.) появился в игре сразу после перерыва.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Локомотив» поставил на паузу переговоры о продлении контракта с Карпукасом
Материалы по теме
Батракову нужно в «Галатасарай», «Локо» — отпускать Алексея. Этот трансфер выгоден всем
Батракову нужно в «Галатасарай», «Локо» — отпускать Алексея. Этот трансфер выгоден всем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android