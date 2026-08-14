Ролан Гусев раскрыл, предлагал ли ему ЦСКА работу в клубе

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что не вёл переговоров с ЦСКА. «Динамо» Гусев покинул этим летом, бело-голубых возглавил Сандро Шварц. Ролан пока остаётся без работы, в то время как ЦСКА тренирует Дмитрий Игдисамов.

— Были разговоры, слухи о ЦСКА. Когда ещё не утвердили Игдисамова, что, мол, Ролан Гусев где-то фигурирует рядом с должностью главного тренера...

— Нет, вообще никто со мной никаких бесед не вёл. Абсолютно. Но, опять же, я говорю, что узнавал об этом из газет, из средств массовой информации. Но… Так ни с кем не общался, — сказал Гусев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».