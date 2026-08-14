15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев раскрыл, предлагал ли ему ЦСКА работу в клубе

Ролан Гусев раскрыл, предлагал ли ему ЦСКА работу в клубе
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что не вёл переговоров с ЦСКА. «Динамо» Гусев покинул этим летом, бело-голубых возглавил Сандро Шварц. Ролан пока остаётся без работы, в то время как ЦСКА тренирует Дмитрий Игдисамов.

— Были разговоры, слухи о ЦСКА. Когда ещё не утвердили Игдисамова, что, мол, Ролан Гусев где-то фигурирует рядом с должностью главного тренера...
— Нет, вообще никто со мной никаких бесед не вёл. Абсолютно. Но, опять же, я говорю, что узнавал об этом из газет, из средств массовой информации. Но… Так ни с кем не общался, — сказал Гусев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Мы пообщались». Ролан Гусев рассказал о предложении от «Урала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android