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«Комо» нацелился на нападающего «Челси» после трансфера Чалобы — Романо

«Комо» нацелился на нападающего «Челси» после трансфера Чалобы — Романо
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Итальянский «Комо», которому в этом сезоне предстоит дебютировать в Лиге чемпионов УЕФА, сделал первый шаг к подписанию форварда Лиама Делапа из лондонского «Челси». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, англичанин входит в шорт-лист клуба Серии А на позицию центрального нападающего.

По данным источника, между «Комо» и «Челси» сложились очень хорошие отношения после трансфера защитника Трево Чалобы, который перебрался из английского клуба в итальянский в текущее трансферное окно. 23-летний форвард может покинуть «Челси» в ближайшие две недели.

Делап перебрался в «Челси» из «Ипсвича» летом прошлого года. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист принял участие в 28 встречах и забил один гол, а также отметился одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы продать Делапа за € 41-47 млн.

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