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«Так переживаю, вы бы знали». Нагучев — о готовящемся переходе Дёгтева в «Спартак»

«Так переживаю, вы бы знали». Нагучев — о готовящемся переходе Дёгтева в «Спартак»
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Футбольный комментатор Роман Нагучев с иронией высказался о готовящемся переходе голкипера «Сочи» Александра Дёгтева в московский «Спартак». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» запросил у «Спартака» 500 млн рублей за вратаря. Отметим, что, согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

«Ребят, кто следит за душераздирающей историей перехода вратаря Дёгтева в «Спартак», проконсультируйте. Почему «Сочи» требует именно 500 миллионов рублей?! Почему не 420, например? Я так переживаю, вы бы знали. Что такого умеет этот кипер стоимостью в сто двухкомнатных квартир в Нальчике?» — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

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