Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук поставил форварда Артёма Дзюбу в один ряд с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. 40-летний капитан «столичных» ранее продлил контракт с клубом НХЛ на один год. 37-летний Дзюба покинул «Акрон» этим летом на правах свободного агента.

«Артем Дзюба — Александр Овечкин в мире российского футбола. Он лучший бомбардир РПЛ», — приводит слова Миранчука Sport24.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Гретцки владеет рекордом по голам в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016). На счету Овечкина 1006 голов.