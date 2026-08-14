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Галактионов объяснил отсутствие Карпукаса в заявке «Локомотива» на матч РПЛ с «Оренбургом»

Галактионов объяснил отсутствие Карпукаса в заявке «Локомотива» на матч РПЛ с «Оренбургом»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии полузащитника Артёма Карпукаса в заявке железнодорожников на матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 3'    

— Можете сказать, что кадровый голод усиливается?
— Я уже говорил, что все эти новости не добавляют позитива, мягко говоря. Но на сегодняшний момент мы здесь, ребята здесь. Карпукас пропускает матч по медицинским показаниям. Мы готовимся к матчу. Его надо выиграть. Только на это настрой. В начале сезона мы недобрали очков. Нужно не терять веру в себя, веру в команду.

— У Батракова три жёлтые в первых трёх турах. Не боитесь, что он снова получит предупреждение и пропустит следующий матч с ЦСКА?
— Конечно, есть переживания. Но у нас ничего другого не остаётся. Поэтому он будет играть в старте. Ситуация такая, какая есть, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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