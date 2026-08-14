Галактионов объяснил отсутствие Карпукаса в заявке «Локомотива» на матч РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии полузащитника Артёма Карпукаса в заявке железнодорожников на матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

— Можете сказать, что кадровый голод усиливается?

— Я уже говорил, что все эти новости не добавляют позитива, мягко говоря. Но на сегодняшний момент мы здесь, ребята здесь. Карпукас пропускает матч по медицинским показаниям. Мы готовимся к матчу. Его надо выиграть. Только на это настрой. В начале сезона мы недобрали очков. Нужно не терять веру в себя, веру в команду.

— У Батракова три жёлтые в первых трёх турах. Не боитесь, что он снова получит предупреждение и пропустит следующий матч с ЦСКА?

— Конечно, есть переживания. Но у нас ничего другого не остаётся. Поэтому он будет играть в старте. Ситуация такая, какая есть, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».