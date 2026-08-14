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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска ответил на вопрос о форме Эрлинга Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска ответил на вопрос о форме Эрлинга Холанда
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о форме нападающего Эрлинга Холанда. «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии в воскресенье, 16 августа. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Суперкубок Англии — 2026 . Финал
16 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С Эрлингом всё в порядке. У него была небольшая травма пятки, но он в порядке. Все здоровы, но мы знаем, что некоторые из них приехали всего два дня назад», — приводит слова Марески Sky Sports.

Ранее 26-летний Эрлинг Холанд принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Норвегии. Он провёл на турнире пять матчей, в которых забил семь голов. Норвежцы уступили сборной Англии в 1/4 финала со счётом 1:2.

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