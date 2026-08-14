«Ротор» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Первой лиги

Сегодня, 14 августа, состоится матч 6-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между волгоградским «Ротором» и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Владислав Харитонов из Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ротор»: Чагров, Юдинцев, Покидышев, Данилкин, Поярков, Эмерсон, Трошечкин, Аюпов, Симонян, Алиев, Эльдарушев.

«Урал»: Селихов, Бегич, Тихий, Мамин, Малькевич, Коротков, Сунгатулин, Байрамян, Кордейро, Боков, Фуррье.

«Урал» с 10 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» с девятью очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Ротор» 20 августа на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», «Урал» в 7-м туре в гостях встретится с костромским «Спартаком», эта игра перенесена на период с 26 по 28 сентября. В своём следующем матче Первой лиги уральцы 22 августа примут «Текстильщик» в рамках 8-го тура чемпионата.