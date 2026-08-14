«Ротор» — «Урал»: Симонян вывел волгоградцев вперёд на девятой минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между волгоградским «Ротором» и «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча проходит на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступает Владислав Харитонов из Казани. На данный момент счёт 1:0 в пользу волгоградцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте Артём Симонян открыл счёт в этой игре и вывел волгоградцев вперёд.

«Урал» с 10 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» с девятью очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Ротор» 20 августа на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», «Урал» в 7-м туре в гостях встретится с костромским «Спартаком», эта игра перенесена на период с 26 по 28 сентября. В своём следующем матче Первой лиги уральцы 22 августа примут «Текстильщик» в рамках 8-го тура чемпионата.