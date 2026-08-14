Ролан Гусев ответил, готов ли он пойти работать помощником главного тренера

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопросы о своём будущем и о том, готов ли он трудиться помощником главного тренера.

— Давай попробуем твоё будущее спрогнозировать. Чем будешь заниматься в ближайшие недели, месяцы? Какие планы вообще?

— Слушай, ну, заниматься футболом. Учиться. Если не будет работы, опять же, поехать куда-то на стажировку.

— Ролан, я слышал, что ты один из кандидатов в «Ростов». Ну, в случае изменений. Это правда или нет?

— Я не знаю, откуда эти разговоры.

— Теперь ты себя видишь только главным тренером в команде? Помощником ни к кому не пойдёшь?

— Да я думаю, что меня никто уже не захочет помощником видеть (смеётся), — сказал Гусев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».