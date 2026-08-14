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Ролан Гусев ответил, готов ли он пойти работать помощником главного тренера

Ролан Гусев ответил, готов ли он пойти работать помощником главного тренера
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопросы о своём будущем и о том, готов ли он трудиться помощником главного тренера.

— Давай попробуем твоё будущее спрогнозировать. Чем будешь заниматься в ближайшие недели, месяцы? Какие планы вообще?
— Слушай, ну, заниматься футболом. Учиться. Если не будет работы, опять же, поехать куда-то на стажировку.

— Ролан, я слышал, что ты один из кандидатов в «Ростов». Ну, в случае изменений. Это правда или нет?
— Я не знаю, откуда эти разговоры.

— Теперь ты себя видишь только главным тренером в команде? Помощником ни к кому не пойдёшь?
— Да я думаю, что меня никто уже не захочет помощником видеть (смеётся), — сказал Гусев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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