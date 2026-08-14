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Оренбург — Локомотив: Алексей Батраков открыл счёт на третьей минуте в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

«Оренбург» — «Локомотив»: Алексей Батраков открыл счёт на третьей минуте
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В эти минуты идёт матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Антон Фролов. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 3'    

Счёт в матче открыл полузащитник и капитан «Локомотива» Алексей Батраков на третьей минуте.

После трёх туров «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды четыре набранных очка. «Локомотив» располагается на 13-й строчке, в зоне переходных игр. У железнодорожников два очка в трёх встречах РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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