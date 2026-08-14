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«Милан» готов продать семь футболистов до конца трансферного окна — Sky Sport Italia

«Милан» готов продать семь футболистов до конца трансферного окна — Sky Sport Italia
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«Милан» намерен расстаться с семью футболистами до закрытия трансферного окна (1 сентября). Клуб готов сделать это, поскольку главный тренер команды Рубен Аморим хочет оптимизировать состав. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Милан» намерен продать защитников Фикайо Томори, Филиппо Терраччано, Первиса Эступиньяна, Давида Одогу, полузащитников Кристофера Нкунку, Юссуфа Фофана и нападающего Сантьяго Хименеса.

Владелец миланского клуба Джерри Кардинале провёл встречу с Аморимом с целью спланировать трансферное окно. После месяца работы в «Милане» португальский специалист определил, кого он не хочет видеть в своей команде.

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