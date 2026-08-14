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Легенда «МЮ» Пол Скоулз признался, что сейчас бы выбрал «Ман Сити»

Легенда «МЮ» Пол Скоулз признался, что сейчас бы выбрал «Ман Сити»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз признался, что выбрал бы «Манчестер Сити», если бы его игровая карьера проходила сейчас.

«Если бы я играл в футбол сейчас и выступал бы за какую-то другую команду [кроме «Манчестер Юнайтед»] и если бы «МЮ» и «Ман Сити» проявили бы желание меня подписать, то я бы выбрал «Ман Сити» вне зависимости от клубных предпочтений. Это по причине того, как управляют этим клубом на протяжении последних 5-10 лет и какие футболисты там играют. Хоть об этом и больно рассуждать, но если говорить о карьере, то если ты хочешь завершить её с медалями...» — сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

Пол Скоулз на взрослом уровне выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993-го по 2011-й и с 2012-го по 2013-й. В составе этой команды футболист 11 раз стал чемпионом Англии, дважды выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других престижных трофеев.

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