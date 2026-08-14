Легенда «МЮ» Пол Скоулз признался, что сейчас бы выбрал «Ман Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз признался, что выбрал бы «Манчестер Сити», если бы его игровая карьера проходила сейчас.

«Если бы я играл в футбол сейчас и выступал бы за какую-то другую команду [кроме «Манчестер Юнайтед»] и если бы «МЮ» и «Ман Сити» проявили бы желание меня подписать, то я бы выбрал «Ман Сити» вне зависимости от клубных предпочтений. Это по причине того, как управляют этим клубом на протяжении последних 5-10 лет и какие футболисты там играют. Хоть об этом и больно рассуждать, но если говорить о карьере, то если ты хочешь завершить её с медалями...» — сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

Пол Скоулз на взрослом уровне выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993-го по 2011-й и с 2012-го по 2013-й. В составе этой команды футболист 11 раз стал чемпионом Англии, дважды выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других престижных трофеев.