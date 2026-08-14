Sport.es раскрыл, когда должна разрешиться ситуация с переходом Альвареса в «Барселону»

«Барселона» рассчитывает урегулировать ситуацию с возможным переходом нападающего Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико» к 19 августа, когда «матрасники» сыграют с «Малагой» в 1-м туре нового сезона Ла Лиги. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Альварес не вошёл в заявку «Атлетико» на товарищеский матч с «Марселем» (14 августа), однако это связано со спортивными причинами. При этом главный тренер «матрасников» Диего Симеоне рассчитывает использовать всех ключевых футболистов во встрече с «Малагой», в то время как Альварес больше не хочет играть за «Атлетико», о чём он ранее сообщил Симеоне.

В «Барселоне» считают, что 19 августа — дата, которая «ознаменует собой начало и конец ситуации».

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