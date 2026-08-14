15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета: не сомневаюсь, что Мареска отлично справится со своей работой

Тренер «Арсенала» Артета: не сомневаюсь, что Мареска отлично справится со своей работой
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити», который состоится 16 августа, высказался о своём коллеге Энцо Мареске, возглавляющем «горожан». Встреча пройдёт на стадионе «Принсипалити» («Миллениум») в Кардиффе, Уэльс.

Суперкубок Англии — 2026 . Финал
16 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Энцо есть характер и знания, необходимые для того, чтобы отлично справиться с работой. Именно поэтому его выбрали. Клуб мог выбрать кого угодно, но нанял именно Энцо по правильным причинам. Он продемонстрировал это на каждом уровне, и я не сомневаюсь, что он отлично справится со своей работой», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: битва учеников Гвардиолы за Суперкубок
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: битва учеников Гвардиолы за Суперкубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android