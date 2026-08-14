Тренер «Арсенала» Артета: не сомневаюсь, что Мареска отлично справится со своей работой

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити», который состоится 16 августа, высказался о своём коллеге Энцо Мареске, возглавляющем «горожан». Встреча пройдёт на стадионе «Принсипалити» («Миллениум») в Кардиффе, Уэльс.

«У Энцо есть характер и знания, необходимые для того, чтобы отлично справиться с работой. Именно поэтому его выбрали. Клуб мог выбрать кого угодно, но нанял именно Энцо по правильным причинам. Он продемонстрировал это на каждом уровне, и я не сомневаюсь, что он отлично справится со своей работой», — приводит слова Артеты Sky Sports.