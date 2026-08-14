«Локомотив» вошёл в топ-4 лучших клубов Европы по игровому времени воспитанников

Московский «Локомотив» занял четвёртое место в рейтинге клубов Европы по проценту игрового времени среди воспитанников команды. Этот показатель достиг 44,5%. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES) в своём аккаунте в социальной сети X.

Железнодорожники доверяют выпускникам своей академии чаще других команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, опережая московское «Динамо» (39,3%), «Краснодар» (35,4%) и ЦСКА (35%). Внизу списка находятся санкт-петербургский «Зенит» (0,2%) и воронежский Факел (0%).

Топ-10 клубов Европы по проценту игрового времени среди воспитанников выглядит следующим образом: