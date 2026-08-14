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«Локомотив» вошёл в топ-4 лучших клубов Европы по игровому времени воспитанников

«Локомотив» вошёл в топ-4 лучших клубов Европы по игровому времени воспитанников
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Московский «Локомотив» занял четвёртое место в рейтинге клубов Европы по проценту игрового времени среди воспитанников команды. Этот показатель достиг 44,5%. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES) в своём аккаунте в социальной сети X.

Железнодорожники доверяют выпускникам своей академии чаще других команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, опережая московское «Динамо» (39,3%), «Краснодар» (35,4%) и ЦСКА (35%). Внизу списка находятся санкт-петербургский «Зенит» (0,2%) и воронежский Факел (0%).

Топ-10 клубов Европы по проценту игрового времени среди воспитанников выглядит следующим образом:

  1. «АЗ Алкмар», Нидерланды (71,8%).
  2. «Динамо» Киев (70,3%).
  3. «Цюрих», Швейцария (52,5%).
  4. «Локомотив» Москва (44,5%).
  5. «Гронинген», Нидерланды (44,4%).
  6. «Силькеборг», Дания (44,4%).
  7. «Викинг», Норвегия (44,1%).
  8. «Аякс», Нидерланды (43,7%).
  9. «Жилина», Словакия (41,6%).
  10. «Хайдук», Хорватия (41,5%).
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