«Локомотив» вошёл в топ-4 лучших клубов Европы по игровому времени воспитанников

Московский «Локомотив» занял четвёртое место в рейтинге клубов Европы по проценту игрового времени среди воспитанников команды. Этот показатель достиг 44,5%. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES) в своём аккаунте в социальной сети X.
Железнодорожники доверяют выпускникам своей академии чаще других команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, опережая московское «Динамо» (39,3%), «Краснодар» (35,4%) и ЦСКА (35%). Внизу списка находятся санкт-петербургский «Зенит» (0,2%) и воронежский Факел (0%).
Топ-10 клубов Европы по проценту игрового времени среди воспитанников выглядит следующим образом:
- «АЗ Алкмар», Нидерланды (71,8%).
- «Динамо» Киев (70,3%).
- «Цюрих», Швейцария (52,5%).
- «Локомотив» Москва (44,5%).
- «Гронинген», Нидерланды (44,4%).
- «Силькеборг», Дания (44,4%).
- «Викинг», Норвегия (44,1%).
- «Аякс», Нидерланды (43,7%).
- «Жилина», Словакия (41,6%).
- «Хайдук», Хорватия (41,5%).