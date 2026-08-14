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Горшков бесплатно переходит в «Крылья», «Зенит» получит 20% от перепродажи — источник

Горшков бесплатно переходит в «Крылья», «Зенит» получит 20% от перепродажи — источник
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков бесплатно переходит в «Крылья Советов». 27-летний футболист подпишет контракт до лета 2029 года с зарплатой 3,5 млн рублей в месяц. Санкт-петербургский клуб получит 20% от перепродажи игрока. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Горшков выступал в составе «Крыльев Советов» с 2020 по 2024 год, когда перешёл в «Зенит». За сине-бело-голубых защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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