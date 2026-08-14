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Микель Артета: Хосеп Гвардиола — лучший тренер в истории футбола

Микель Артета: Хосеп Гвардиола — лучший тренер в истории футбола
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити», который состоится 16 августа, высоко отозвался о своём коллеге Хосепе Гвардиоле, ранее руководившем «горожанами».

Суперкубок Англии — 2026 . Финал
16 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не смогу в полной мере выразить свою признательность за всё то, что Гвардиола сделал. Во-первых, он открыл новый путь к пониманию игры для Премьер-лиги и всей страны. Он поднял игру на совершенно другой уровень, повысил стандарты до чего-то невиданного ранее.

Гвардиола замечательный, уникальный – лучший тренер в истории футбола. Думаю, его будет не хватать в Премьер-лиге – не знаю, будут ли тренеры так сильно по нему скучать, – но я хочу выразить ему благодарность за время, проведённое с ним (ранее Артета был помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»).

Он поднял всех тренеров и команды на новый уровень, научив их работать и мыслить по-другому. Это было здорово. Теперь есть Энцо [Мареска] — он ничуть не хуже него, потому что я его хорошо знаю. Он тоже привнесёт в клуб что-то новое», — приводит слова Артеты Sky Sports.

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