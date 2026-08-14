В Португалии раскрыли детали брачного договора Роналду и Джорджины

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес заключили брачный договор 10 августа, за день до церемонии бракосочетания. Документ определил имущественный статус пары. Они выбрали режим разделения имущества. Об этом сообщает португальская газета Jornal de Notícias.

По информации источника, согласно брачному договору каждый из супругов сохраняет активы, которыми владел до брака, а также любые активы, приобретённые после него. Если Роналду и Джорджина приобретут что-либо совместно, этот актив может принадлежать им обоим.

Согласно свидетельству о браке, оказавшемуся у Jornal de Notícias, пара на постоянной основе проживает в Эр-Рияде. После заключения брака никто из них не сменил фамилию.

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