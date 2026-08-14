Тренер «Арсенала» Артета оценил состояние команды перед матчем за Суперкубок Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о матче за Суперкубок Англии, в котором «канониры» сыграют с «Манчестер Сити» 16 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Принсипалити» («Миллениум») в Кардиффе, Уэльс.

«Это трофей, который мы можем завоевать, потому что в прошлом сезоне заслужили это право, выиграв Премьер-лигу. Видно, насколько футболисты полны энтузиазма, а это хороший знак.

Мне очень нравится, в каком состоянии вернулись наши игроки, большинство из них прибыли даже раньше, чем ожидалось. Они в отличной форме, мы провели все необходимые тесты. Как только футболисты вновь увиделись друг с другом, я сказал: «Посмотрите на состав, который у нас есть, и на то, что мы строим». Все полны энтузиазма.

В воскресенье «Арсенал» должен показать свою лучшую игру. В этом и заключается цель. Лучшее выступление, лучший способ начать сезон, завоевав первый трофей. Именно так мы готовились к сезону. В первый же день нужно быть на пике своих возможностей», — приводит слова Артеты Sky Sports.