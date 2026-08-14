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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред перешёл в «Атлетико Минейро»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред перешёл в «Атлетико Минейро»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес перешёл из турецкого «Фенербахче» в бразильский «Атлетико Минейро», воспитанником которого является. Контракт с игроком рассчитан до 2029 года. Об этом сообщает аккаунт «Атлетико» в социальной сети X.

Фред выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2023 год. За это время он провёл 213 матчей за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач. В минувшем сезоне за «Фенербахче» бразилец набрал 4+4 по «гол+пас» в 41 игре. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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