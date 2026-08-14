Ролан Гусев поделился подробностями своего ухода из московского «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об уходе из московской команды по окончании прошлого сезона.

— Ты последние полгода работал в московском «Динамо» главным тренером, и уход был достаточно неожиданный. Как это произошло?

— Наверное, с самого начала, как я принял команду, было очевидно, что, скажем так, мои позиции такие, знаешь, не твёрдые. Поэтому это чувствовалось. Я понимал, что они искали тренера, не нашли. Я думаю, что они тогда уже вели переговоры со Шварцем. Он им, наверное, как я думаю, опять же, это моё мнение, что он им сказал: «Давайте подождём до лета». У меня такая вилка, что если ты Кубок не возьмёшь, то, наверное, скорее всего, тебя поменяют. И я думаю, как мне кажется, что, если бы даже мы в финал вышли и в финале бы не смогли победить, возможно, был бы такой же расклад, — сказал Гусев в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».