15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев поделился подробностями своего ухода из московского «Динамо»

Ролан Гусев поделился подробностями своего ухода из московского «Динамо»
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об уходе из московской команды по окончании прошлого сезона.

— Ты последние полгода работал в московском «Динамо» главным тренером, и уход был достаточно неожиданный. Как это произошло?
— Наверное, с самого начала, как я принял команду, было очевидно, что, скажем так, мои позиции такие, знаешь, не твёрдые. Поэтому это чувствовалось. Я понимал, что они искали тренера, не нашли. Я думаю, что они тогда уже вели переговоры со Шварцем. Он им, наверное, как я думаю, опять же, это моё мнение, что он им сказал: «Давайте подождём до лета». У меня такая вилка, что если ты Кубок не возьмёшь, то, наверное, скорее всего, тебя поменяют. И я думаю, как мне кажется, что, если бы даже мы в финал вышли и в финале бы не смогли победить, возможно, был бы такой же расклад, — сказал Гусев в свежем выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Ролан Гусев раскрыл, предлагал ли ему ЦСКА работу в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android