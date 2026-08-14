Юрий Горшков попрощался с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков в своём аккаунте в соцсети обратился к санкт-петербургскому клубу. Ранее журналист Иван Карпов сообщил о бесплатном переходе 27-летнего футболиста в «Крылья Советов».

«Спасибо, «Зенит», за проведённое время и титулы. Я исполнил все свои мечты. Играть при «Вираже» — это нечто особенное. Двигаемся дальше к новым вызовам!» — написал Горшков.

Горшков выступал в составе «Крыльев Советов» с 2020 по 2024 год, после чего перешёл в «Зенит». За сине-бело-голубых защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: