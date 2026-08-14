В ЦСКА раскрыли причину конфликта Мойзеса и экс‑тренера команды Челестини

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о причине конфликта защитника Мойзеса и бывшего главного тренера московской команды Фабио Челестини.

Конфликт произошёл в марте 2026 года, после поражения красно-синих в матче с «Краснодаром» (0:4) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сообщалось, что между Мойзесом и Челестини случилась словесная перепалка.

«Зимой, в концовке вторых сборов, молодые русские ребята между собой обсудили, что ноги не бегут, не чувствовалась какая‑то лёгкость в ногах, думали попросить какие‑то дополнительные занятия у тренера. Я им сказал: «Слушайте, ну поговорите с тренером». Ребята ответили: «Нет, он, наверное, подумает, что мы каким‑то образом сомневаемся в тренировочном процессе». Я ответил, что это нормальная обратная связь в рамках рабочего процесса о том, какое у игроков физическое состояние. Это нормально, ведь тренер всегда говорил, что его двери открыты для всех. Потом такой же разговор был с Мойзесом.

В итоге все эти ребята профессиональным образом по‑своему стали решать проблему. Условно говоря, Матвей Кисляк после тренировок стал ещё дополнительно с помощником Фабио отрабатывать один элемент, Баринов подошёл к специалисту по физической готовности и пошёл на велосипеде докручивать то, что ему надо. Мойзес со своим физиотерапевтом пошел ещё заниматься. То есть они пошли все профессионально решать.

И потом все знают, что в раздевалке в Краснодаре кое‑что произошло, в частности дискуссия между Мойзесом и тренером. Мойзес говорит: «Ребята, а что же все молчат, мы же это обсуждали, да?» То есть вся дискуссия выше была абсолютно нормальной, а тренер подумал, что что‑то обсуждали без него и про него, так ещё и давно. И очень сложно в этот момент было объяснить, что тренер и игроки неправильно поняли друг друга.

Безусловно, дискоммуникация стала здесь причиной неверных выводов и суждений. То есть Фабио подумал, что был какой‑то сговор, командное предательство, а вот [Мойзес] — зачинщик, но это было не так. А дальше — как снежный ком», — сказал Брейдо в эфире программы «Всё о главном» на телеканале «Матч Премьер».

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