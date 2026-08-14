Тренер «Арсенала» Артета: хочу, чтобы Нванери остался в клубе, но ему нужна практика

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о будущем 19-летнего атакующего полузащитника Итана Нванери в команде. Во второй половине прошлого сезона футболист выступал за «Марсель» на правах аренды.

«[Своим выступлением в аренде] Нванери показал, как быстро молодой игрок способен развиваться за короткий период. И какой ценный опыт можно получить за границей, несмотря на определённые трудности и вызовы. Итан справился с этим блестяще. Талант, стремление и любовь к игре — это то, что мне всегда нравилось в Итане. Он провёл несколько отличных игр и показал всем, что у него есть все задатки, чтобы быть здесь.

Хочу ли я, чтобы Итан остался в «Арсенале»? Да, я хочу, чтобы он остался в клубе. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе важно понимать, что лучше для самого игрока. Итану нужна практика. Если он останется здесь, то только потому, что мы сможем гарантировать ему игровое время. В противном случае это ни к чему хорошему не приведёт», — приводит слова Артеты Sky Sports.