Защитник «Краснодара» Жубал высказался об игре команды на старте сезона

Бразильский защитник «Краснодара» Жубал перед матчем 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» высказался об игре чёрно-зелёных на старте сезона-2026/2027.

— «Краснодар» сейчас идёт без поражений в чемпионате, а ты сам очень уверенно начал сезон. Насколько ты доволен своей нынешней формой?

— Я очень рад, что мы так начали чемпионат. Мы понимаем, что это только начало, нам ещё предстоит много работать и продолжать прогрессировать, чтобы и дальше двигаться к нашим целям, — приводит слова Жубала телеграм-канал «Краснодара».

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу.