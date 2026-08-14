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Защитник «Краснодара» Жубал высказался об игре команды на старте сезона

Защитник «Краснодара» Жубал высказался об игре команды на старте сезона
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Бразильский защитник «Краснодара» Жубал перед матчем 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» высказался об игре чёрно-зелёных на старте сезона-2026/2027.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Краснодар» сейчас идёт без поражений в чемпионате, а ты сам очень уверенно начал сезон. Насколько ты доволен своей нынешней формой?
— Я очень рад, что мы так начали чемпионат. Мы понимаем, что это только начало, нам ещё предстоит много работать и продолжать прогрессировать, чтобы и дальше двигаться к нашим целям, — приводит слова Жубала телеграм-канал «Краснодара».

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу.

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