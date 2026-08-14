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«Шахтёр» хочет проводить домашние матчи ЛЧ на стадионе «Челси» — Джейкобс

«Шахтёр» хочет проводить домашние матчи ЛЧ на стадионе «Челси» — Джейкобс
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«Шахтёр» считает, что домашний стадион «Челси» «Стэмфорд Бридж» идеально подходит для проведения матчей команды в Лиге чемпионов сезона-2026/2027. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент между клубами идут переговоры о реализации этого варианта. Ожидается, что «Шахтёр» сообщит о своём решении на следующей неделе.

Отметим, что по итогам минувшего сезона «Челси» с 52 очками занял 10-е место и не квалифицировался в еврокубки. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», в финале обыгравший «Арсенал» (1:1, (4:3 пен)).

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