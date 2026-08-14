«Оренбург» — «Локомотив»: Андрей Касаджиков не забил пенальти на 69-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Антон Фролов. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков не забил пенальти на 69-й минуте. Ранее счёт открыл полузащитник и капитан «Локомотива» Алексей Батраков на третьей минуте. Во втором тайме, на 61-й минуте, Касаджиков вышел на замену и через две минуты сравнял счёт.

После трёх туров «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды четыре набранных очка. «Локомотив» располагается на 13-й строчке, в зоне переходных игр. У железнодорожников два очка в трёх встречах РПЛ.