«Локомотив» не смог обыграть «Оренбург» в РПЛ, Батраков и Касаджиков забили по голу

Завершился матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт открыл полузащитник и капитан «Локомотива» Алексей Батраков на третьей минуте. Во втором тайме, на 61-й минуте, нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков вышел на замену и через две минуты сравнял счёт. На 69-й минуте Касаджиков не реализовал пенальти.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков. «Локомотив» располагается на 12-й строчке. У железнодорожников три очка в четырёх встречах РПЛ.