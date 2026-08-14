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Оренбург — Локомотив, результат матча 14 августа 2026, счет 1:1, 4-й тур РПЛ 2026/2027

«Локомотив» не смог обыграть «Оренбург» в РПЛ, Батраков и Касаджиков забили по голу
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Завершился матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 3'     1:1 Касаджиков – 63'    

Счёт открыл полузащитник и капитан «Локомотива» Алексей Батраков на третьей минуте. Во втором тайме, на 61-й минуте, нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков вышел на замену и через две минуты сравнял счёт. На 69-й минуте Касаджиков не реализовал пенальти.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков. «Локомотив» располагается на 12-й строчке. У железнодорожников три очка в четырёх встречах РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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